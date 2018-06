La autocrítica de Luciano Aued: No podemos tener partidos malos en instancias clave

El volante de Universidad Católica Luciano Aued realizó una autocrítica por el desempeño del equipo en la derrota ante Cobreloa que dejó al equipo estudiantil eliminado de la Copa Chile y sostuvo que no pueden tener más partidos a un bajo nivel, menos en instancias clave.

"Hay que ser autocríticos, poner la cara y entender que de esto se sale trabajando y queda enfocarnos en el torneo que vamos punteros, donde lo veníamos haciendo bien", lanzó en primera instancia.

"Que esto nos sirva de experiencia, lógicamente que se pueden tener partidos malos, pero no de esta manera y no en partidos tan clave, donde no tienes revancha", agregó el argentino.

De todas formas, el trasandino indicó que quedar fuera del campeonato "es un golpe durísimo para nosotros, no lo esperábamos de ninguna manera y es difícil poner en palabras la frustración que sentimos".

"No estaba en nuestros planes, no porque no entendamos que en el fútbol no puede pasar, sino que al jugar con un rival de otra categoría entendemos que tendríamos que haber marcado una diferencia que se vio en el primer partido y en el segundo también, pero no con la misma claridad", recordó.

Por último, Aued señaló que para el segundo semestre "estamos bien, cómodos por cómo trabajamos con el técnico y dependerá de lo que él vea a futuro para que el equipo pueda seguir mejorando, pero a mí no me corresponde hablar de eso. Tenemos que seguir evolucionando; no hemos llegado al techo en el torneo, tenemos muchísimas cosas por corregir, que de a poco se van viendo".