Luciano Aued: Jugamos contra nuestros rivales directos y solo depende de nosotros

El volante de Universidad Católica Luciano Aued habló sobre la derrota que sufrió el líder del Campeonato Nacional ante Huachipato, por la fecha 25, y anticipó su próximo desafío, ante U. de Concepción.

"Sabemos que es un rival duro, que viene haciendo las cosas bien, como grupo sabemos que jugamos contra los rivales directos y depende pura y exclusivamente de nosotros. Nos aferramos a eso. Este equipo siempre da la cara", declaró este lunes.

Recordando la caída en Talcahuano, el argentino sostuvo que "nos duele perder, porque este equipo se acostumbró a ganar, por esta racha de 17 fechas sin perder... veníamos muy bien, de ganar el clásico".

"Pero fue un partido parejo, se abre con una pelota parada justo después de la expulsión. Tuvimos dos chances de empatar y no las pudimos concretar, después es lógico que con dos hombres menos empiecen a encontrar espacios", dijo en relación a las rojas que vieron Raimundo Rebolledo y Germán Lanaro.

"Las expulsiones estuvieron bien, no hay mucho para decir. También mencionarlo porque en algunos casos me he hecho eco de algunos fallos en contra, en este caso en las expulsiones el árbitro acertó, no tengo nada para decir", finalizó.

La UC, que lidera el Campeonato Nacional, cayó ante Huachipato y enfrentará en la siguiente fecha a Universidad de Concepción.