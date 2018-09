Magnasco no piensa en Colo Colo: Se vienen partidos importantes, pero lo primero es San Luis

El defensor de los cruzados, además recalcó que su equipo no puede perder más puntos como local.

El defensor de Universidad Católica Stefano Magnasco se refirió al presente de su escuadra, a la derrota ante Everton en duelo amistoso y a los próximos encuentros, aunque destacó que el equipo aún no piensa en el duelo ante Colo Colo.

"Obviamente uno quiere ganar todos los partidos. Hoy fue distinto. Pero la idea era transmitir todo lo intenso que trabajamos en la semana. Hoy pudimos perfeccionarlo y ver cómo funcionaba todo", destacó el lateral precordillerano sobre la caída 4-2 ante los "oro y cielo".

Además, sobre lo que se viene para la "franja", no quiso adelantarse a pensar en el clásico con los "albos" y afirmó que "se vienen partidos importantísmimos, pero lo primero es enfocarnos en San Luis, estamos peleando la punta y no es fácil, pero tenemos que hacernos fuertes en casa y no perder más puntos".

Los cruzados juegan con los quillotanos el próximo sábado 22 de septiembre y luego se prepararán para enfrentar al cacique, encuentro que está programado para el 30 del mismo mes en San Carlos de Apoquindo.