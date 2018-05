Mano a Mano con Darío Conca: Sería lindo volver a Universidad Católica

Darío Conca, ex jugador de Universidad Católica, recordó su paso por el club de la franja, sus mejores recuerdos en clásicos universitarios y adelantó que si lo llaman en la actualidad, volvería sin problemas.

Actualmente, se encuentra sin club, debido a que rescindió contrato en China, por exceso de cupos extranjeros, por lo que espera un llamado para volver al fútbol.

Revisa a continuación la entrevista realizada por la periodista Magdalena López.

- ¿En qué está hoy Darío Conca?

Hoy, estoy entrenando aparte, solo. Rescindí el contrato en China, por ese tema de que tienen que jugar solo tres extranjeros solamente. Hoy estoy entrenando solo y esperando para ver lo mejor, para estar lo mejor posible para cuando aparezca esa oportunidad.

- ¿Te han contactado de la UC en los últimos años?

Hablé con el Tati el año pasado, lo vi también cuando Católica fue a jugar contra Flamengo y después volvimos a hablar ahora hace unas tres semanas, más o menos, pero poco, o sea nada que sea muy cerca de alguna posibilidad.

- ¿Cuáles son tus mejores recuerdos cuando defendiste la camiseta cruzada?

Salir campeón, ver a la gente de Católica festejar, es algo que nunca se te va de la cabeza. Creo que el recuerdo más grande que tengo es el día que fuimos campeones.

- ¿Algún gol que te haya marcado o que recuerdes de manera especial en Universidad Católica?

El primer gol contra Cobreloa creo que fue especial porque recién llegaba a Chile con estadio lleno, contra un rival que en ese momento jugaba muy bien también y con toda la importancia que tenía ese partido, yo lo tengo en mi cabeza y siempre me acuerdo bien de ese gol, ese momento.

- El fin de semana se juega el clásico universitario ¿Algún partido en especial con la U que recuerdes?

Las dos finales fueron especiales, y más porque nos tocó ganar. Pero siempre los partidos contra la U son lindos, porque es el clásico, se enfrentan dos equipos que se atacan. Tuve la suerte de vivir y jugar algunos clásicos y empaté algunos, gané algunos, perdí otros, pero lo más importante es saber que es un clásico lindo y que Chile le da mucha importancia

- Manuel Pellegrini

Fue el técnico que me hizo debutar en River y para mí es un orgullo haber podido compartir, por lo menos, y aprender tanto de una persona y un entrenador tan bueno como él.

- Jorge Pellicer

Fue el técnico que me dio confianza, que sabía que era joven, que necesitaba cariño, de alguien que me apoye y él hizo todo lo posible para que me vaya de la forma que me fue, muy bien y creo que para mí es un técnico que marcó mucho en mí carrera.

- ¿Si te llamara Universidad Católica, volverías a Chile?

Yo volvería, o sea, después de haber vivido cosas que nunca imaginé en el fútbol, digo que todo es posible y nunca le cierro las puertas. Pero, respeto a quien está. Si vuelvo voy a estar muy feliz, si no siempre voy a estar haciendo fuerzas para que le vaya bien a Católica. Creo que sería lindo, tanto para mí como para encontrar a la gente que tanto me ayudó.

- Darío, te agradezco mucho por conversar con Cooperativa y éxito, ojalá sala una oferta pronto para ti y puedas continuar jugando.

Bueno, muchas gracias y esperemos tranquilo. Esperemos sea algo bueno, en tanto disfruto a mi familia, disfruto a mis hijos. Quiero agradecer a ustedes también por el respeto de siempre, a todos los chilenos, independiente del club, siempre me respetaron y ecir que tengo un cariño grande por el país también.