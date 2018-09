Matías Dituro a tres meses de que termine el préstamo: Estoy contento en la UC, quiero seguir

El portero aseguró que aún no existen conversaciones entre su representante y los dirigentes de Cruzados.

El portero de Universidad Católica Matías Dituro se refirió a su continuidad en el elenco cruzado a falta de tres meses de que termine el préstamo que lo liga al club, asegurando que le gustaría seguir en la institución.

"Realmente estoy muy contento en el club, faltan tres meses para que acabe el préstamo que vence el 31 de diciembre y yo no he hablado nada con la gente del club, tampoco me corresponde", comenzó diciendo.

"Seguramente mi representante lo hablará cuando llegue a Chile y ojalá se den las conversaciones para seguir en el club porque estoy muy contento, me siento muy feliz", agregó el portero.

En cuanto al retorno a las prácticas, advirtió que "nos vino perfecto el descanso para recuperar a muchos compañeros que tenían dolencias o algunas lesiones. Se pudo ver que casi todo el plantel estaba a disposición del cuerpo técnico y eso nos vino muy bien".

"Para el cuidado personal somos todos jugadores profesionales, sabemos lo que tenemos que hacer y llegamos todos de la mejor forma", agregó.

Finalmente, opinó que "nadie se ha salido de nada, sabemos las cosas importantes que nos estamos jugando. Lo importante es ser profesionales dentro y fuera de la cancha. Creo que lo estamos entendiendo muy bien y se notó porque estamos llegando todos de muy buena forma".