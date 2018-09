Sebastián Sáez: En los clásicos no valen los antecedentes

El delantero de Universidad Católica aseguró que en los clásicos no hay favoritos.

En Universidad Católica ya palpitan el duelo de este domingo ante Colo Colo y aunque hay una gran diferencia en la tabla de posiciones, no se ven como favoritos, tal como lo reflejó este martes el delantero Sebastián Sáez.

El goleador explicó que más allá de las cuatro últimas derrotas de los albos, se enfrentarán a un gran equipo, con jugadores experimentados y que está en los cuartos de finales de la Copa Libertadores.

"Creo que todo ese análisis lo hacen ustedes. Nosotros no pensamos en cómo viene el rival, sí analizamos los partidos, pero para los clásicos no valen los antecedentes, siempre son diferentes y no importa mucho cómo vienen los equipos", dijo Sáez en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo.

"Estos partidos son así, porque más allá de que hayan perdido partidos o de que estén lejos de la pelea, no dejan de ser un gran equipo, con jugadores como (Esteban) Paredes, (Jorge) Valdivia, (Julio) Barroso, (Lucas) Barrios y muchos jóvenes importantes", añadió.

El ariete completó su argumento con lo mostrado por los albos en el terreno internacional.

"No creemos que somos favoritos, porque sabemos que nos enfrentamos a un equipo de mucha jerarquía, y que está en cuartos de final de la Copa, y eso refleja que es un gran equipo", dijo.

En lo estrictamente futbolístico, la UC volvió este martes a las prácticas luego de tener día libre el lunes, y la única duda de cara al duelo del domingo, a jugarse a mediodía en San Carlos de Apoquindo, es el defensor Branco Ampuero.