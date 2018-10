Stefano Magnasco: Fue un triunfo del plantel, pero queremos dar vuelta la página rápido

El defensor de Universidad Católica Stefano Magnasco comentó la victoria del cuadro cruzado ante Universidad de Concepción, aunque dijo que es hora de dar vuelta la página para concentrarse en el clásico de este fin de semana ante la U.

"Es un triunfo del plantel, se nota que estamos unidos por el mismo objetivo, todos enfocados. A mí me tocó no estar en un par de partidos, pero me mantuve trabajando en pos del equipo, para tratar de ser un aporte, y así al momento de entrar, estar preparados", comentó el zaguero en diálogo con la prensa en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

"Eso se vio ahora con Andrés (Vilches), con (Marco) Bolados, con Germán (Voboril), que no tenía ritmo. El plantel está feliz, pero ya partimos una semana importante para nosotros, así es que hay que dar vuelta la página y pensar en el partido del domingo", añadió.

De hecho, el lateral comentó el presente de la U, que suma tres triunfos seguidos en el Campeonato Nacional.

"Son un gran plantel, pueden tener bajas, pero tienen las armas como para suplirlo. Y eso lo vamos a tener en cuenta. Vienen en ascenso, y lo vienen demostrando, y obviamente vamos a analizar los puntos altos que han tenido, y hacer hincapié en las debilidades", dijo.

"Nosotros tenemos lo nuestro y vamos a ir a buscar el partido como visitante, porque necesitamos los puntos", añadió antes de explicar el mal rendimiento cruzado como forastero, dado que la UC no gana desde abril, cuando ganó por 0-1 a O'Higgins.

"Hemos salido a buscar los partidos como visitan, pero no se nos ha dado. En el último partido (ante Huachipato) hubo desconcentraciones que nos dejaron con hombres menos. Sabemos que estamos al debe en eso y vamos a ir a buscar los tres puntos, más aun pensando que se trata de un clásico", completó.