Abogado de Pinilla: Es inaceptable el ocultamiento de información de la ANFP en apoyo a Azul Azul

Un nuevo capítulo sumó la pelea judicial que tiene Mauricio Pinilla con la ANFP luego de que el organismo rector del fútbol profesional chileno enviara una escrito a la Corte de Apelaciones pidiendo dejar sin efecto el recurso de protección presentado por la defensa del jugador solicitando que desde Quilín informen si el futbolista está o no inscrito en Universidad de Chile.

Según da cuenta El Mercurio, el abogado de la ANFP, Gonzalo Cisternas, solicitó a la Corte rechazar el recurso argumentando distintos procedimientos llevados a cabo por la ANFP con la U.

"Se debe aclarar que el proceso internacional de la cesión de derechos es un proceso formal y regulado, durante el cual la ANFP no interviene sino hasta que se solicite el certificado de transferencia internacional por aquel club que contrata sus servicios... En ese contexto, queda claro que no es efectivo que mi representada (la ANFP) no haya dado respuesta a los requerimientos del señor Piniila y tampoco es efectivo que la falta de dicha certificación impida efectuar su transferencia a otro club", se explica el documento.

En la defensa de Pinilla reaccionaron con molestia ante el escrito.

"Nos resulta inaceptable el ocultamiento de información por parte de la ANFP apoyando la misma conducta de Azul Azul. No existe otro caso en el fútbol profesional de una situación como esta. El poder e influencia del directorio de Azul Azul es objetivamente preocupante", comentó.