Alcalde Rebolledo: Haré todo lo que sea necesario para que el partido de la U no sea en La Cisterna

Luego de que la intendenta de la Región Metropolitana Karla Rubilar autorizara el choque de Universidad de Chile con Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, el alcalde de la comuna del sector sur de la capital, Santiago Rebolledo, replicó y aseguró que "hará todo lo posible" para evitar que el partido se realice, debido a los riesgos que representa para la comunidad.

"Ya hay miedo en los vecinos por las barras bravas" y por eso "vamos a ir mañana (jueves) a la Corte de Apelaciones de Santiago a presentar un recurso de protección para proteger a nuestros vecinos", aseguró el jefe comunal.

Las categóricas declaraciones del alcalde Rebolledo se sustentan en un informe de Carabineros, en donde se señalan los riesgos para la los habitantes de la comuna y para los propios espectadores en un juego de alta convocatoria.

"Quiero señalar que Carabineros de La Cisterna no actúa políticamente, aquí está el informe de la 10° comisaría donde en el último partido con Católica fueron detenidos 20 integrantes de la barra brava de Católica, que ademas intentaron ir a rescatar a los restantes miembros de la barra a la comisaría y atacaron, entonces yo no sé por que la señora intendenta no considera este informe de Carabineros, en donde se señalan todos los riesgos que implica un partido de estas características", señaló.

Por recurso de protección que presentará, aseguró que está apelando a los "derechos contitucionales de la salud física, de la salud psíquca y el derecho a la propiedad, que también puede ser dañado, como ha ocurrido con las barras bravas permanentemente", y para ello ejemplificó con los últimos incidentes en Valparaíso, donde barristas se enfrentaron con armas blancas durante el duelo de Santiago Wanderers con Cobresal.

En caso de que una medida de los tribunales sea desfavorable dio una clara advertencia: "Tengo un mandato que cumplir, que incluye a todos los sectores (políticos), por lo tanto voy a hacer todo lo posible para que ese partido no se juegue porque no están las condiciones. No quiero una tragedia, no quiero una situación dramática en mi comuna", sentenció.

El partido entre Universidad de Chile y Palestino está programado para este sábado 6 de octubre a las 15:00 horas.