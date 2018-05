Armando Cooper y el penal no cobrado: Soy un jugador al que no le gusta tirarse

El volante panameño de Universidad de Chile, Armando Cooper, cuestionó la decisión del árbitro Felipe González de no haber cobrado penal tras haber recibido una falta en el área en la derrota de este viernes ante Palestino.

El centroamericano afirmó al respecto tras el partido que "soy un jugador al que no le gusta tirarse, la verdad es que (el rival) me toca y me prohíbe continuar con la pelota porque soy yo el que gana la posición. El árbitro dice que él me sacó la pelota y eso me pareció chistoso porque nunca la agarró".

En relación al encuentro ante los "árabes", el mediocampista dijo que "tuvimos un gran primer tiempo en donde pudimos anotar y teníamos controlado el partido hasta que nos hicieron dos goles. Nos costó remontarlo y más aún con diez jugadores".

Sobre su participación en el Mundial de Rusia 2018, en donde defenderá los colores de la selección "canalera", Cooper dijo que "tengo que pensar en eso, porque ahora me voy y es una oportunidad muy linda para mí, para mi país. Tengo que enfocarme en hacer bien las cosas allá para después volver acá a hacer las cosas de la mejor manera y ganarme un puesto".

Al ser consultado por si le podría jugar en contra su falta de continuidad en los "laicos", el volante afirmó que "puede ser, yo soy una persona que se ha mantenido siempre de buena forma y creo que las veces que me ha tocado la oportunidad de jugar no me ha hecho falta ni efecto la falta de continuidad y esperemos que esta vez sea así".