Beausejour: Expuse a la dirigencia que si es necesario le ponga término a mi contrato

El lateral de Universidad de Chile Jean Beausejour anunció que le dijo a la dirigencia de Azul Azul que revise su contrato tras la expulsión que sufrió en el Superclásico ante Colo Colo y que, de ser necesario, le ponga fin a éste sin costo monetario.

"En gran parte he sido partícipe de que el hincha tenga rechazo, principalmente en este tipo de partidos que son fundamentales, el clásico rival sempre determina la semana, el ánimo", dijo en conferencia de prensa.

"Me hago cargo, tanto me hago cargo que expuse a la dirigencia que revisemos mi contrato y que si es necesario se ponga término a éste, porque quiero a este club y no quiero ser una piedra de tope si esxiste tan nivel de rechazo y tensión con el hincha", agregó.

"Me produce un dolor gigante dejar este club, pero si tengo que hacerlo, lo haré, porque amo a este club", prosiguió Beausejour, quien además reconoció que "para el hincha me pesa haber jugado en Colo Colo, me gustaría que fuera diferente, pero hay que afrontarlo".

"¿Qué le puede decir uno al hincha?, que queríamos ganar el partido igual o más que ellos", prosiguió.

Además, Beausejour explicó que limó asperezas con Mauricio Pinilla y asumió su completa responsabilidad por la tarjeta roja que recibió tras golpear a Claudio Baeza.