Canales quiere ser entrenador: Sacaré campeón a Unión y con la U ganaré la Libertadores

Gustavo Canales dirá el adiós definitivo a su carrera como futbolista profesional este viernes, y a solo horas de ese emotivo momento, el gran goleador contó inéditos detalles de su carrera y también reveló sus planes para después del retiro.

"Seré entrenador. Primero sacaré campeón a la Unión y con la U ganaré la Libertadores. Qué bonito sería", lanzó el ariete en entrevista con Las Ultimas Noticias.

Canales, campeón con los hispanos e integrante del plantel de Universidad de Chile que ganó la Copa Sudamericana 2011, también recordó un encontrón que tuvo con el técnico de los azules en ese entonces, Jorge Sampaoli, por considerarlo como suplente para un partido con Flamengo.

"Me calenté y recuerdo que me fui de la práctica. Yo había hecho un gran esfuerzo para recuperarme de una lesión en el tendón de Aquiles. Le dije que no. Me creía Ibrahimovic y no me llevó a Brasil", explicó Canales.

En ese partido, la U goleó por 4-0 a Flamengo y Canales, viendo el partido en casa, creyó que lo iban a echar, aunque sucedió algo que no esperaba.

"Pero Sampaoli tuvo gran gesto. Apenas llegaron de Brasil, me citó a tomar un café. Quería que yo fuera el 9 del equipo y pidió que me disculpara ante mis compañeros. Lo hice y comencé a jugar nuevamente", narró.

El partido de despedida de Gustavo Canales, que será entre históricos de Universidad de Chile y Unión Española, está programado para este viernes a las 19:00 horas (23:00 GMT).