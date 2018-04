Carlos Heller y el futuro de Hoyos: Este partido no define nada

Carlos Heller, presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, se refirió al momento que vive el equipo y aseguró en relación al técnico Angel Guillermo Hoyos que el duelo de este jueves ante Cruzeiro no define nada.

"Uno constantemente tiene conversaciones con el cuerpo técnico y no hay nada de que pueda definir este partido. No porque ganemos o no ganemos hay que tomar decisiones drásticas", dijo Heller en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Heller explicó que pese a los malos resultados en el Campeonato Nacional, es hora de dar vuelta la página con la Copa Libertadores.

"Es súper doloroso perder el clásico. Después tuvimos un partido correcto con Cruzeiro, y luego vino esa dolorosa e histórica derrota… Por supuesto, como hincha quedé dolido, y como presidente, preocupado, pero sabemos que hay que dar vuelta la página e ir por la clasificación en la Copa", sentenció.

El empresario también se refirió a Jean Beausejour, quien tras su enojo en el clásico dijo que había puesto su cargo a disposición.

Ante ello, Heller fue claro: "Estuve con ellos a la hora de almuerzo, Jean estaba al lado de Pinilla, de bueno ánimo y está con ganas de jugar. El estaba dolido, se formó en la U, él ha sido siempre de la U, pero es un profesional y le tocó vestir otras camisetas. Es una persona muy cuerda y sé que después de esta resaca, con fútbol se sacará esa rabia", dijo.