Christian Vilches aseguró que necesitó ayuda sicológica para superar el 0-7 con Cruzeiro

El zaguero de Universidad de Chile, Christian Vilches, afirmó que debió recurrir a ayuda sicológica para superar la goleada sufrida por 0-7 ante Cruzeiro por la fase grupal de la Copa Libertadores 2018, que significó la destitución del DT Angel Guillermo Hoyos.

Al respecto, el defensor azul dijo este jueves en conferencia de prensa que "pude salir adelante con la ayuda de varios. Tenemos un sicólogo que siempre nos está orientando y ayudándonos para fortalecer nuestras debilidades. También con trabajo, que es lo mejor para revertir todas las situaciones negativas o las cosas malas que puedan suceder en los partidos".

"Uno se siente muy responsable a veces de algunos resultados de los partidos. En ese momento me sentí muy responsable de lo que sucedió, pero en el momento es cuando uno lo ve con más crítica. Después en el transcurso de la semana te das cuenta de que solo es un partido. Uno está expuesto a los errores y no quiere cometerlos, pero es parte del fútbol", agregó el "Quili" sobre lo mismo.

En relación a su futuro en los "laicos", Vilches afirmó que éste es incierto. "Estoy preocupado de disfrutar estos meses que me quedan, poder terminar jugado y después dejar todo lo que venga para el futuro en las manos de Dios. Estoy en un momento de mi vida en el que prefiero vivir el día a día, estar tranquilo. No me va a ayudar en nada pensar qué pueda pasar en el futuro, al contrario, me perjudica. Así que vivo el momento y para lo demás hay que tener fe no más", indicó.

El zaguero de los universitarios igualmente se refirió a las constantes bajas que han sufrido en los últimos encuentros por problemas físicos, asegurando que "es algo que te complica, pero creo que hay jugadores para poder reemplazar a esas bajas que pueda haber. (Los lesionados) ahora están recuperándose bien, son circunstancias que no se pueden manejar. Todos estamos expuestos a las lesiones, nos gustaría que no ocurrieran pero desgraciadamente son parte del fútbol".