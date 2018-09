David Pizarro y el mal momento de la U: La cancha no miente

Dando la cara por el mal momento que vive Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, el mediocampista David Pizarro expresó que atraviesan por una situación compleja, sobre todo por la calidad del plantel que tiene el cuadro azul.

"De manera muy personal, a mí no me quedan excusas ¿Qué le vamos a decir a la gente si hemos perdido nueve partidos en el año? Y de la manera en que se han perdido, entonces si seguimos pensando en que estamos bien, no se va a mejorar ni para presente ni para futuro, porque hay que reconocer que nos estamos equivocando, y eso está a la vista", dijo el ex seleccionado chileno en conferencia de prensa en el CDA.

"La cancha no miente, y la realidad es que no lo estamos haciendo bien, y esa situación es compleja por la calidad que tiene el plantel", añadió el ex jugador de Inter de Milán.

Pizarro tuvo palabras para una eventual salida del técnico Frank Kudelka por el bajo rendimiento del equipo.

"Creo que tampoco debe ser una tónica estar cambiando técnico, porque va a llegar el momento en que se irán jugadores, y que tendrán que decidir por nosotros o por quienes quieran continuar en la U. Hay que tener presente que si surgen problemas personales, hay que poner por encima de eso a la institución, porque no hay cosa más grande que una institución", dijo.

¿Se posterga el retiro?

Pizarro se refirió también a la posibilidad de postergar su retiro un año más y dijo que si bien tiene tomada una decisión, hay una ventanita para seguir.

"Me sigo calentando como si tuviese 25 años, sobre todo por la manera en que me ha tocado perder. Entonces son cosas que a mí en lo personal me cuesta digerir, entendiendo el lugar donde me encuentro", dijo.

"Cada vez está más cerca el retiro, y quién sabe lo que pueda pasar, porque quizás me dan ganas de jugar, aunque quizás en la casa me digan que no. Pero por el momento, tratar de disfrutar los días en el CDA, con la gente, porque son situaciones que voy a extrañar. Son 23 años en esto, y preparando lo que será de luto, pero siempre con mucha satisfacción", añadió.