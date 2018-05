Delantero de Talleres: Veo difícil ir a la U

El delantero uruguayo Junior Arias asomaba como el primer refuerzo de la era de técnico argentino Frank Kudelka, sin embargo, el ariete puso paños fríos a un eventual traspaso.

Así lo aseguró el jugador, quien en diálogo con el diario La Cuarta explicó que su pase pertenece a Liverpool de Montevideo y que debe volver al cuadro uruguayo cuando finalice el préstamo a Talleres de Córdoba, club donde jugó bajo el mando de Kudelka.

"Me enteré de que el profe Kudelka se fue a Universidad de Chile, me pone muy contento, porque es un gran profesional. Lo extrañaremos", dijo de entrada Arias.

"Me enteré de que mi nombre salió por ahí como una opción para el equipo chileno. Me llegaron algunos mensajes y vi también en las redes sociales, pero nadie ha hablado conmigo directamente. Yo tengo un año más de contrato con Talleres y después de ese período tengo que regresar a Liverpool. De esa manera, si la U me quiere, tendría que comprar mi pase", añadió.

"Yo estoy contento en Talleres. Y si sale la opción de la ir a la U bienvenida sea. Pero veo difícil ir a Chile, al menos en este momento", complementó.

Kudelka llegó a Chile la noche del martes, se espera que este martes sea su presentación oficial y que este jueves comande su primera práctica con el plantel azul en el CDA.