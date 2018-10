Diego Rivarola: Ha sido difícil, pero el equipo está agarrando un vuelo importante

Diego Rivarola, asesor deportivo de Universidad de Chile, se refirió al buen momento que ha logrado hilvanar el elenco azul y aseguró que con estas dos victorias seguidas han podido reinsertarse en la lucha por el título, lo que se suma a la posibilidad de meterse en la final de la Copa Chile.

"Ha sido un año difícil en lo futbolístico, pero sabemos que esto es fútbol y que se puede mejorar. Ahora viene una etapa decisiva y el equipo está agarrando un vuelo que puede ser importante, porque está peleando la Copa Chile… Creo que está peleando en el torneo porque todavía tiene muchas posibilidades, juega ante la UC, y es buena esta racha, y ojalá siga porque da mucha confianza", dijo Rivarola en un evento benéfico con el Hogar de Cristo.

"Como todo proceso ha costado un poco, y a veces se hace difícil con un grupo de jugadores que le ha costado afiatarse, por lo tanto no era fácil, pero el equipo está agarrando confianza, y pasa por ganar partidos", añadió.

"Veo que está instancia de semifinales es buena para seguir en la seda de partidos ganados", completó.

Rivarola se refirió también al entuerto que se generó tras la salida de Mauricio Pinilla de la U.

"Acá salimos todos heridos, él como jugador, nosotros como club, el hincha quedó muy dolido porque son situaciones donde nadie sale ganando, por cómo se dio", comentó.

"Pero no te puedo dar una opinión más profunda, porque no sé qué pasó, porque no pasó dónde yo estoy", agregó.