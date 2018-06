Dirigente de Atlas: Lorenzo Reyes interesa, pero aún no está asegurado

El director de operaciones deportivas de Atlas, Severiano García, reconoció que el volante de Universidad de Chile Lorenzo Reyes está entre los futbolistas que son seguidos por el club mexicano, pero adelantó que de momento no hay nada resuelto.

"No tenemos nada, es uno de los jugadores que interesa en la institución, pero no hay nada asegurado aún. Está todo en stand by", manifestó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

El futbolista, que termina contrato con la U a fin de este mes, pidió un permiso de cuatro días para resolver "temas personales", que aumentaron las especulaciones sobre su inminente salida del equipo "laico".

Para reemplazar a Reyes en los azules estudian las opciones de Gonzalo Espinoza, Marcelo Díaz y Francisco Silva, quien de acuerdo a lo señalado por Al Aire Libre en Cooperativa, "es muy caro" para la institución.