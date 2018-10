Echeverría: La cancha de La Cisterna es muy difícil, pero debemos adaptarnos a las circunstancias

En la previa del duelo ante Palestino por la fecha 25 del Campeonato Nacional, el defensor de Universidad de Chile Rodrigro Echeverría aseguró que la de La Cisterna es una cancha difícil, pero no pueden ponerla como excusa.

"La conocí jugando con Everton y la verdad es que la cancha es súper difícil por el tema del calor, pero debemos estar preperados para adaptarnos a esas circunstancias y poder ganar el partido", expresó.

Sobre los árabes, a los que también tienen como rivales en semifinales de la Copa Chile, indicó: "Nos sirve enfrentarlos porque sabemos como juegan y sus virtudes, esto nos servirá para contrarrestar eso. Esperamos ganar el partido para agarrar confianza".

En cuanto a la responsabilidad que le otorgó el técnico Frank Kudelka de jugar como lateral, expuso: "La verdad siempre lo he dicho, estoy a disposición de lo que me pida el cuerpo técnico y más en este club. Si me toca jugar de lateral, central, volante o donde sea trataré de hacerlo de la mejor manera posible y siempre estando a la altura para apoyar a mis compañeros y ser un aporte".

"Donde más cómodo me siento es en la parte defensiva, me gusta quitar balones. Me incomoda más salir a las bandas, cerrar y achicar. Eso se maneja distinto, pero ya lo voy agarrando de a poco y espero seguir mejorando", cerró.