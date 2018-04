Eduardo Berizzo lidera lista de técnicos que quiere Universidad de Chile

El ex entrenador de Sevilla y O'Higgins es el principal objetivo de Azul Azul.

Universidad de Chile despidió a Angel Hoyos por la debacle que sufrió su equipo desde el Superclásico y la dirigencia de Azul Azul ya está sondeando nombres de reconocidos técnicos para tomar el cargo de la banca estudiantil.

Según informó El Mercurio, la primera opción del equipo laico es Eduardo Berizzo, ex técnico en Sevilla y conocedor del fútbol chileno tras salir campeón con O'Higgins de Rancagua.

Sin embargo, la gran dificultad en tener los servicios de "Toto" es su alta cotización, pues grandes equipos europeos también lo que quieren en sus banquillos.

Además del ex ayudante de Bielsa, otro de los nombres que genera interés es Mario Salas, ex técnico de Universidad Católica y con gran presente en Sporting Cristal de Perú.

Del mismo modo, otros nombres circulan en las oficinas del club, como el del venezolano César Farías y el español Juan Manuel Lillo. No obstante, destaca uno en particular, pues, según La Cuarta, fue ofrecido Ramón Angel Díaz, histórico ex entrenador de River Plate.

De momento, el cuadro universitario está bajo el mando de la dupla técnica compuesta por Esteban Valencia y César Henríquez, que estarán en el interinato al menos hasta el choque con Racing de Avellaneda, el próximo jueves en el Estadio Presidente Perón de Buenos Aires, por la quinta fecha de la Copa Libertadores.