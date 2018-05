El enigmático tuiteo de Armando Cooper que adelanta una decisión para su futuro

No es un misterio que Armando Cooper no está contento en Universidad de Chile. Llegó como uno de los refuerzos esperados a principios de año en los azules y apenas suma 90 minutos en el Campeonato Nacional. Por lo que no es seguro que permanezca en el club durante el próximo semestre.

No obstante un misterioso tuiteo del jugador panameño llamó la atención de los fanáticos de la U, en el que señala que "las decisiones se toman con el corazón".

¿Será que Cooper tomará una decisión sobre su continuidad en Universidad de Chile? Será una respuesta que tendremos con el fin de la primera parte del año y, por supuesto, con la llegada del nuevo entrenador a la tienda azul.