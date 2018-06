Esteban Valencia será jefe técnico del fútbol formativo de U. de Chile

El ex entrenador interino de los "laicos" asumirá un importante cargo en Azul Azul.

Universidad de Chile informó este jueves que el ex entrenador interino del cuadro "laico" Esteban Valencia se convertirá en jefe del fútbol formativo como sucesor de Miguel Ponce, quien emigró a Deportes Temuco.

El ex futbolista se sumó a las fuerzas básicas de la U en el 2012 y logró campañas exitosas con las divisiones sub 11, sub 12, 13, 14 y 16, con la que fue campeón del Torneo de Clausura en el 2017.

Como jugador, Valencia se convirtió en ídolo de la U al conseguir los bicampeonatos de 1994-1995 y 1999-2000, además de que llegó a las semifinales de Copa Libertadores en 1996.