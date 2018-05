Esteban Valencia: Si me preguntan, me gustaría quedarme

El técnico interino de Universidad de Chile, Esteban Valencia, dio luces respecto a su deseo de quedarse en la banca azul, aunque asume con tranquilidad dicha posibilidad dado que no depende de él, argumentando que siempre buscará lo mejor para el club.

"Yo lo he ido viviendo día a día, no me he ido proyectando, y eso me tiene muy contento, pero pasa por otras personas. Si me preguntan si me gustaría quedarme por la respuesta que he encontrado con los jugadores, seguramente sí, es una opción más, por qué no, pero eso lo determinarán los dirigentes. Acá siempre queremos lo mejor para el club, seamos nosotros o sea otra persona, siempre vamos a querer que sea lo mejor para el equipo", dijo Valencia en conferencia de prensa.

"Yo lo tomo con tranquilidad, porque cuando llegué nunca lo tomé como un objetivo, y por eso no me he proyectado, porque no depende de mi decisión. Es una decisión de la dirigencia, que está analizando el trabajo de otros técnicos, las entrevistas que realizaron Ronald Fuentes y la gerencia técnica, por lo que no depende de mí", añadió Valencia.

"Está claro que nosotros teníamos claro cuál era la forma de abordar el equipo y de ahí en más serán los dirigentes quienes decidan a las personas idóneas. Cualquiera sea la forma, nosotros vamos a trabajar con el mayor protagonismo posible", completó.

El ex seleccionado chileno comentó que la confianza que le ha dado el equipo es importante a la hora de querer continuar.

"Uno poco a poco va entrando en confianza con el grupo, va manifestando y reforzando la idea que tenemos para con el equipo y para con los jugadores y de ahí en más se van generando discusiones, diálogos, ideas de cómo estamos trabajando. Llevamos dos semanas y hay un grado de confianza que tiene que ver con la respuesta que hemos tenido de parte de ellos", explicó Valencia, quien a nombre del club repudió la conducta del hincha que se burló de Raimundo Tupper en el pasado clásico universitario.

"Nosotros lo repudiamos, no van con la línea del club ni con el deporte. No encajan con el folklore por más que haya sido un clásico y si hay que pedir disculpas, hay que hacerlo, porque no va en la línea de lo que queremos de nuestros hinchas para con los rivales", expresó Valencia.