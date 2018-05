Fernando de Paul: Estamos muy comprometidos con el trabajo de Esteban Valencia

El portero de Universidad de Chile Fernando De Paul dijo que el equipo está comprometido con el entrenador Esteban Valencia y apuntó a que son los dirigentes de Azul Azul quienes están encargados de buscar al próximo director técnico del cuadro estudiantil.

"Tenemos un entrenador que es el profe Valencia y estamos muy comprometidos con su trabajo, no lo tomamos como un interinato o nos desviaríamos del objetivo, después trabajarán las personas que tienen que trabajar para conseguir un nuevo cuerpo técnico", apuntó el golero.

"Necesitamos entregarnos al máximo al entrenador que está ahora, estamos bajo el mando del profe Valencia y tenemos que enfocarnos en eso, no es nuestra tarea pensar en el técnico que viene, por eso están los dirigentes, Ronald -Fuentes- en este caso, el que venga tenemos que brindarnos al máximo", agregó.

"Pero en estos momentos es importante que nos enfoquemos en lo que tenemos que hacer en la cancha", dijo de forma categórica para luego hablar de la salida de Guillermo Hoyos.

"Nos sentimos responsables, muy responsables, pero cuando las cosas van mal quien se tiene que ir es el cuerpo técnico, éramos quienes debían poner la cabeza fría y salir de esta situación. Aunque duela. Pero nos ayudará mucho en lo anímico el partido que jugamos con Racing y el resultado positivo que conseguimos contra O'Higgins", comentó.

Sobre Johnny Herrera, portero que dejó el puesto de titular a De Paul debido a una lesión, el argentino dijo que "se sabía que él arrastraba su dolencia, hacía un esfuerzo por dar la cara y cuando me toca jugar en Buenos Aires, él estaba y sentí su apoyo".

"Uno busca continuidad, es verdad, pero soy consciente de donde estoy, no me pongo a pensar en lo que viene o más adelante. Necesitamos mucha atención en lo que es ahora, no estamos en buen momento, ganamos el partido pasado pero necesitamos más triunfos, tenemos que enfocarnos de lleno en el objetivo grupal", terminó el ex San Luis de Quillota.

La U jugará el domingo contra Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, por la fecha 13 del Campeonato Nacional.