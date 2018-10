Francisco Arancibia: Sería bueno que siguiera Kudelka

El atacante de Universidad de Chile Francisco Arancibia manifestó su respaldo a la continuidad del entrenador Frank Kudelka, ante las informaciones que hablan de ofertas para el técnico.

"Ese tema no lo vemos nosotros, depende de los dirigentes y de él. El profe trabaja súper bien y en lo personal me he sentido muy cómodo, seria bueno que siguiera porque no es bueno estar cambiando siempre de técnico, pero hay que ver como terminamos la temporada primero", dijo Arancibia en el CDA.

Tras la eliminación en Copa Chile a manos de Palestino, el delantero apuntó a luchar hasta el final en el Campeonato Nacional por la opción de alcanzar la corona.

"No logramos el objetivo de la Copa Chile, ahora no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que ir de lleno por el campeonato. Estamos a siete puntos, pero tampoco estamos tan lejos, quedan fechas todavía y vamos a pelear hasta el final", expresó.

La U recibirá este sábado a Everton y en la fecha siguiente chocará con el líder Universidad Católica. Al respecto, Arancibia señaló que "los clásicos se tienen que ganar, es un partido aparte. Además, sería lindo ganar, que no sigan sumando y nosotros sí. Va a ser un lindo partido y como dije tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos".

En tanto, el portero Johnny Herrera entrenó con normalidad este martes, pero debe ser revisado nuevamente por el médico para ver si superó el esguince en el dedo meñique de la mano izquierda.

Por su parte, Jean Beausejour aún debe ser evaluado para su retorno.