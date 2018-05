Frank Kudelka alargó las vacaciones del plantel de la U

El flamante técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, dispuso que el plantel vuelva a los trabajos de cara al segundo semestre el próximo 4 de junio y no de manera diferenciada, tal como lo había determinado en un comienzo la gerencia deportiva.

La idea era que los jugadores que tuvieron menos cargas a lo largo del primer semestre volvieran este jueves, y el resto el día lunes 4, no obstante, Kudelka dispuso de otra cosa.

Así lo explicó el gerente deportivo, Ronald Fuentes: "Los días de descanso eran en función de las cargas y por eso se les dio tres días a quienes jugaron menos, y cinco días de descanso a quienes jugaron más, pero una vez que hicimos la contratación de Frank, me planteó que le diéramos descanso a todos hasta el día lunes 4 para así no dividir los grupos de trabajo", explicó el ex defensor.

En tanto, el cuadro azul sigue negociando con Lorenzo Reyes, quien aún no renueva su vínculo.

¿Se va Beausejour?

Además, en Azul Azul están atentos a una posible salida de Jean Beausejour, quien ya habría manifestado su intención de partir a la MLS.

Ante eso, la dirigencia del club ya estaría buscando un reemplazante y estarían mirando a México, dado que no puede haber transferencias entre equipos de la Primera División de Chile.