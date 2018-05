Frank Kudelka, candidato a la banca de la U: Por respeto, terminaré el torneo con Talleres

El entrenador argentino Frank Kudelka, uno de los nombres que suena para llegar a Universidad de Chile, se molestó con la prensa trasandina por las especulaciones en torno a su partida de Talleres de Córdoba, asegurando que seguirá hasta el final del torneo en la banca del equipo y no quiso entregar luces sobre su futuro.

"Yo no tengo nada que aclarar. Si algunos de ustedes van a hacer una novela porque me subo a un avión y alguien me saca una foto desde algún rincón comiendo en un aeropuerto, creo que se están metiendo en mi vida privada. He sido respetuoso y nunca me metí con nadie", comenzó.

"Hacer una historia de una persona porque va a un supermercado, se toma un avión o come en un aeropuerto, yo creo que no se está informando correctamente a la gente. Si alguno de ustedes quiere hacer elucubraciones sobre mi vida, están en su derecho, pero honestamente preferiría vivir en un ámbito donde lo que se informe sea leal, contundente y cierto", agregó.

Respecto a si seguirá o no en el club con el que termina contrato tras el final del torneo, aseguró que "no tengo nada que aclarar. Durante estos tres años y medio, me he comportado dando mi máximo, me habré equivocado más de lo que acerté, pero siempre dando mi integridad profesional y como persona".

"Pido que se me respete, yo no puedo andar aclarando, acaso les voy a decir cuando voy al baño. Yo les dije que vamos a terminar el campeonato, como corresponde por respeto a Talleres", expresó.