Frank Kudelka: Estoy muy conforme con el plantel que tengo

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Kudelka, fue consultado respecto a las contrataciones que ha realizado Colo Colo y ante eso, el DT comentó que no se fija en lo que hagan los demás equipos, explicando que está muy conforme con el plantel que tiene en el cuadro azul.

"Mi postura es siempre de puertas para dentro y no comparativamente con los otros. Jamás he tenido un pensamiento de hacer porque los demás hacen. No es mi idea ni mi forma de pensar como ser humano, porque si no estaría gastando más energías en los demás que en mi propia institución. Para mí es solo información, y no diré nada respecto a otros equipos, no me corresponde", comentó en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul.

"Yo estoy muy conforme con el plantel que tengo, cuando llegué a esta institución tenía las cosas muy claras dentro de las posibilidades reglamentarias, y dije que nuestros refuerzos debían estar en el propio plantel y no salir a buscar porque sí o porque los demás traen", añadió.

De cara al partido de este sábado ante Cobreloa, por los cuartos de final de Copa Chile, Kudelka confirmó que Mauricio Pinilla no estará.

"Pinilla está en un proceso de recuperación. Establecimos mutuamente con el cuerpo médico, con él y con el área física una recomposición de sus formas. (Francisco) Arancibia también está en recuperación, Angelo Araos está bien, fue solo un golpe fuerte, y Johnny (Herrera) está bien. Creemos que tuvo un problema en el primer partido contra Colchagua, pero ya está bajo nuestra disposición", comentó respecto a los jugadores lesionados.

Consultado respecto a si la U llega con ventaja a la reanudación del Campeonato Nacional, Kudelka fue cauto dado que el estar jugando continuamente le ha impedido tener más trabajo en su idea.

"Puede ser, pero hay que corroborarlo en los hechos. En la primera fecha también vamos a jugar ante un equipo que viene jugando, y después los otros ya tendrán rodaje. Quizás no es bueno el tema del entrenamiento, porque sin Copa Chile hubiésemos tenido más ensayos, más entrenamientos… Ahora hemos hecho las prácticas pensando en un partido oficial, y eso hace que el grado de cantidad de prácticas es menor", comentó.

El primer duelo entre la U y Cobreloa se jugará este sábado desde las 17:00 horas en el Estadio Nacional.