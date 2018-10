Frank Kudelka: Que ganemos no implica que no debamos corregir cosas

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Kudelka, se mostró satisfecho con las mejoras que ha tenido el equipo en las últimas fechas, pero recalcó que se mantiene en su afán de corregir cosas.

"El equipo se ve más práctico, tal vez más vertical, sin tanto desdoblamiento de posiciones, es un método que nos está sentando bien; había que cambiar. Que ganemos no implica que no debamos corregir o mejorar", explicó el DT en diálogo con la prensa en el CDA en la previa del duelo de este sábado ante Palestino, en la revancha de las semifinales de Copa Chile.

De cara a ese partido, la gran novedad de los azules podría ser Jean Beausejour, quien fue dado de alta y asoma como alternativa, no obstante, Kudelka puso paños fríos, explicando que este viernes decidirá.

"Está muy bien y decidiremos mañana. Siempre hemos tomado decisiones que no perjudiquen el futuro de nadie, más cuando vienen de una lesión tan prolongada en su recuperación, así es que mañana decidiremos sus probabilidades de estar entre los citados", explicó.

Sobre Julio Bascuñán

En ese duelo copero, el ex técnico de Talleres se reencontrará con Julio Bascuñán, cuyo informe tras el clásico de agosto pasado terminó con un castigo de dos fechas.

A eso, Kudelka le bajó el perfil: "Sé lo que hice y lo que no hice. No soy una persona de venganzas ni de pensamientos malos. Como lo dije en aquella oportunidad, en algo me habré equivocado. No tengo ninguna mala consideración con el señor árbitro. Es más, oferté mis disculpas públicas. No soy una persona de represalias ni de pensar mal. Sería falto de criterio de mi parte cuando también me equivoco", dijo.

"Sé aceptar, sé entender, no lo veo que sea algo determinante. Es uno de los mejores árbitros de Chile, sus nominaciones así lo dicen. Debía pasar (el reencuentro) y me parece bárbaro que sea en esta instancia", añadió.

La revancha (igualaron 1-1 en la ida) entre azules y árabes se jugará este sábado a las 15:00 horas.