Frank Kudelka sobre refuerzos: No soy un técnico al que le guste pedir, me arreglo con lo que tengo

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, se mostró algo molesto cuando se le preguntó por posibles nuevos refuerzos para el club luego de la victoria de este sábado ante Cobreloa por Copa Chile.

Al respecto, el DT argentino dijo que "esto es repetir una y otra vez lo mismo, pero con las incorporaciones no cabe duda que si aparece algo que institucionalmente creemos conveniente, lo haremos. No soy un técnico al que le guste pedir, me arreglo con lo que tengo".

En relación al triunfo sobre los loínos, el estratega dijo que "se ganó y eso no es poca cosa. Estamos instalando ideas, haciendo que el equipo progrese. Creo que el equipo hizo cosas buenas en cuanto a lo que creo que se debe progresar".

"Las cosas malas fueron perder la pelota en lugares donde no debíamos perderla. Por momentos nos replegamos demasiado y esa no es la idea, pero eso es parte del trabajo que nos falta", agregó.

Kudelka también tuvo algo de autocrítica por el desempeño del equipo. "No es que no esté conforme. Si hay un montón de cosas que faltan. Yo creo que necesitamos tiempo de trabajo para que eso ocurra. Hay cosas que a veces salen y a veces no. No es una excusa, pero es la verdad", apuntó.