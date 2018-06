Frank Kudelka y la opción de nuevos fichajes en la U: No vamos a traer refuerzos por traer

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, se refirió a las opciones de fichar nuevos jugadores para el segundo semestre en el elenco azul, principalmente por la partida de Lorenzo Reyes.

Al respecto, el estratega afirmó este viernes en conferencia de prensa que "estamos viendo, no vamos a traer por traer y llegado el caso de que pueda haber alguna opción que creamos válida la daremos a conocer".

Al estratega igualmente se le consultó por el desempeño de Armando Cooper en la selección de Panamá durante el Mundial de Rusia y a la posibilidad de que permanezca en la U.

"Lo vi bastante bien ante un rival importante como Bélgica. Jugó de interior por derecha. Lo conozco porque lo enfrenté en Argentina cuando jugaba en Godoy Cruz. Pero la determinación de si sigue o no (en la U), no va a pasar por mí. Yo apetezco que los jugadores sigan en el club, pero también sé que hay una posibilidad de inserción para que siga en otra institución de otro país. Eso lo sabremos cuando termine la participación en el Mundial", indicó.

A su vez, Kudelka habló de los responsables del presente de la selección argentina en la cita planetaria, asegurando que "estoy lejos de puntualizar por nombres propios. Nada es casualidad, y esto va mucho más allá del nombre de los entrenadores, o de los jugadores. Nada tapa nada. Lo que pasó ayer tiene que ser esa catarsis que tenemos que hacer las personas para reiniciar de mejor manera todo. Nada es casualidad, todo es causalidad. Hace años estamos tratando de reorganizar, y todavía estamos muy lejos".

Por último, el entrenador de los laicos se refiró al encuentro que sostendrán ante Colchagua, que milita en Segunda División. por Copa Chile. "Yo siempre he creído que en el fútbol hay que demostrar las cosas y no simplemente decirlas o creerlas antes de tiempo. Este partido lo tomamos con la máxima responsabilidad, más allá de que el rival no sea de nuestra categoría en cuanto a su torneo. Le damos una máxima preponderancia a cómo juegan, cuáles con sus virtudes o sus defectos, como si lo hiciéramos con el mejor equipo de la Serie A", apuntó.

La U enfrentará este domingo al elenco de San Fernando, a las 19:00 horas en el Estadio Nacional, por los octavos de final del certamen.