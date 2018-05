Franz Kudelka: Mi representante seguramente estará buscando opciones

El entrenador de Talleres, Franz Kudelka, quien es el favorito de Ronald Fuentes para asumir el banco de Universidad de Chile, dijo que su representante es quien analiza las ofertas para su futuro.

"Tengo un representante que se dedica a eso, seguramente estará buscando opciones", manifestó el DT, quien ya avisó que dejará la institución trasandina al final de la temporada.

"Pasa que con total direccionalidad digo que las ofertas que he tenido, no hablo de ahora, sino de varios meses atrás, siempre las he cortado con un agradecimiento y posibilidades a futuro, aunque parezca mentira, él estará trabajando para mi futuro, pero trato de no meterme", agregó.

Kudelka también es pretendido por Emelec de Ecuador, conjunto que se quedará sin DT a raíz de la salida de Alfredo Arias, a quien igualmente quieren en el CDA.

También en los azules tienen vistos a Paulo César Autuori, Guillermo Almada y Ramón Díaz.