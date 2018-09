Gamadiel García aseguró que Pinilla sigue inscrito en la ANFP como jugador de la U

El presidente del Sifup, Gamadiel García, acudió al Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel para asistir a la primera audiencia preparatoria del juicio por la demanda de Mauricio Pinilla por despido injustificado contra Azul Azul y aclaró que el futbolista sigue inscrito en la ANFP.

El timonel del Sindicato apuntó a que "Mauricio Pinilla sigue siendo jugador de la U hasta el día de hoy, está inscrito en la ANFP", pese a que luego sostuvo que para el gremio aún "es un jugador libre".

Luego explicó el hecho de que el atacante no llegara a Atlas de México: "Que no haya firmado por una institución 'x' depende de las instituciones, ellos están en todo su derecho de no hacer la oferta que corresponde o no pedir los documentos porque pensaron que se podía trabar el tema".

"Pero ellos no solicitaron a la Federación Mexicana que le pidiera a la Federación Chilena el CTI de Pinilla, por lo tanto si no se hace ese trámite estamos hablando de un supuesto que no ocurrió", añadió.

Luego, indicó que "no existe un derecho federativo de Pinilla en Colón, no hay un contrato laboral firmado por el jugador con Colón" y tras eso contó cuál es el ánimo del futbolista.

"Me comuniqué hace un par de semanas con él cuando fue el tema de Atlas y está tranquilo, lógicamente con incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el juicio. En lo que nos ha señalado, también tiene certeza de las cosas que ocurrieron, lo que hoy saldrá a la luz pública, mensajes y lo que se habló en la interna, y él espera que el juez pueda determinar lo correcto", afirmó.

Tras la audiencia de este miércoles se citó a una nueva, para el 13 de noviembre, ya que no hubo acuerdo por un tope por derechos deportivos y económicos del jugador.