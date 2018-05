Gonzalo Espinoza: Me gustaría volver a Universidad de Chile, pero hoy no depende de mí

El volante de Kayserispor Gonzalo Espinoza se refirió a sus ganas de volver a Universidad de Chile, asegurando que su deseo existe, pero no depende de él, pues aún tiene un mes de contrato con el equipo turco.

"Siempre está la motivación y todos saben que soy hincha del club y me gustaría, pero hoy no depende de mí. Es difícil negociar con los turcos, vamos a ver que pasa, yo no puedo decir nada ahora, pero me encantaría", dijo a los micrófonos de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Por ahora no hay nada, ellos saben de mi deseo y sé que hay interés de su parte, pero de conversaciones no sé nada, trato de mantenerme al margen para estar tranquilo y no andar apurando cosas", agregó el mediocampista que ya vivió dos periodos en la U.

Sobre el presente que atraviesa el club, aseguró que "seguramente va a salir de este momento, tiene jugadores de jerarquía. Son bajones que a veces llegan, pero hay que seguir apoyando porque estos jugadores van a salir adelante".

En cuento a su primer año en Turquía, aseguró que "fue positivo grupalmente. Al principio fue algo negativo, después me fui ganando un lugar. Ahora último no pude jugar por una lesión, pero son experiencias que uno va teniendo. Me costó mucho el tema de la adaptación, el idioma y la cultura que es muy diferente, pero bien".