Gonzalo Jara: Quiero quedarme en la U, pero no me faltan opciones para salir

El zaguero de Universidad de Chile Gonzalo Jara habló sobre su futuro en el club y sostuvo que su idea es mantenerse tras el fin de su contrato, que expira en diciembre, pese a que tiene otras opciones para continuar su carrera.

"Termino en diciembre y siempre lo he dicho, cuando volví fue para terminar mi carrera acá. Siempre he decidido donde estar, y opciones no me faltan para poder salir, -pero- mi primera opción es quedarme acá, así lo quiero yo y mi familia", señaló al CDF en la previa al duelo de la U con La Calera, del cual está suspendido.

Tras eso, Jara indicó que "con dirigentes -de Azul Azul- no he tenido contactos, sí mi representante".

"-Quedarme- es una decisión que depende más del cuerpo técnico y de la dirigencia, siempre he tenido la mejor disposición y quiero seguir acá, quiero estar donde estoy cómodo", finalizó.

De acuerdo a lo que señaló Al Aire Libre en Cooperativa, Atlas, que dirige Guillermo Hoyos, preguntó por el defensor.