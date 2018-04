Guillermo Hoyos: Hoy más que nunca soy de la U, me voy con ese sentimiento

El ahora ex técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, entregó un mensaje de despedia este sábado en la sala del prensa del Centro Deportivo Azul, tras haber sido desvinculado del club luego de las goleadas sufridas ante Colo Colo, Unión La Calera y Cruzeiro.

El entrenador trasandino no aceptó preguntas y se dirigió a los medios asegurando que "cuando entré aquí por primera vez, entré nervioso por la magnitud de lo que representa el club y hoy me presento para despedirme. En 16 meses me llevo lo más importante que se puede llevar un ser humano, que es el corazón de esta gente que nos apoyó permanentemente".

En la misma línea el DT agregó que "no tengo más que palabras de agradecimiento. Hubo 10 días salvajes que no estuvieron en la planificación de nadie, pero asumo la responsabilidad. Quiero agradecer a los jugadores, vivimos momentos muy lindos. También a Carlos (Heller), muchas veces hay decisiones que hay que tomarlas y por eso lo alabo, porque puso antes que todo los intereses del club".

Por último, Hoyos también se refirió al apoyo de los hinchas, afirmando que "quiero destacar a la gente, no dejo de sorprenderme por el hecho que por donde uno va siempre te demuestran cariño, llenan la cancha después de una derrota en el clásico. Siempre jugamos con estadios llenos, con el aliento de la gente. Ellos son muy importantes para esta institución. Hoy más que nunca soy de la U, me voy con ese sentimiento".

"Hoy más que nunca somos románticos y somos viajeros. Más allá de los triunfos, de las derrotas, de los campeonatos, más allá de todo me quedo con ese romántico viajero. Esto es un hasta luego, no un hasta siempre porque uno nunca sabe las vueltas que tiene la vida", cerró.