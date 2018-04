Guillermo Hoyos: Las estadísticas están para romperlas

El técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, afirmó que en el cuadro estudiantil tienen la ilusión de romper la negativa racha que los azules tienen ante Colo Colo en el superclásico que se desarrollará este domingo en el Estadio Nacional.

"Es obvio que es un partido súper importante, extraordinario de jugarlo y estar presente, a partir de ahí empieza toda la ilusión que tenemos cada uno de nosotros; siempre hay estadísticas, que se respetan, pero también están para romperlas", manifestó.

"Si no tenemos la posibildiad de tener la ilusión de que una estadística negativa la podamos tratar de vencer, no podríamos seguir creciendo en ese aspecto", agregó.

Para el argentino, los clásicos "son partidos de intensidades enormes, -pero- eso no quiere decir que no tenga la ilusión y la fe de ganarlo, no hay un partido que no intentemos ganar".

Hoyos también fue consultado por el estado de Mauricio Pinilla, luego de explicar que Gonzalo Jara abandonó por precaución la práctica de este viernes, y dijo que será analizada "hasta las 12:00 horas del domingo y hay que ser cauto en lo que hace o dice y lo que puede esperar a través del resultado de médicos y jugadores".

Luego de manifestar que "a este clásico sin gente le faltaría el ingrediente esencial que es el público", habló acerca de Johnny Herrera, quien llegará a su partido número 500: "Johnny es un ídolo máximo de la institución, son personas que no mueren nunca".

La mirada al rival

El entrenador de la U envió "todo el apoyo a una gran capacidad", refiriéndose al técnico de Colo Colo, Pablo Guede, "y a Gustavo Grondona, con quien soy amigo de hace algunos años, donde estamos sentados hay mucha gente que quiere estar sentada, es una silla eléctrica que hay que acostumbrarse a vivir y que el corazón sea fuerte".

La Roja

Por último, el adiestrador "laico" se refirió a la polémica con la selección chilena y dijo que "no hubo mala fe , pero en el futuro nos gustaría tener ese feedback de comunicación con el club para que esto se pueda solucionar".