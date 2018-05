Herrera confirmó que no jugará ante la UC: Llega un minuto donde tienes que parar

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, conversó con la prensa a la salida del Centro Deportivo Azul, y confirmó que no estará ante Universidad Católica en el clásico del próximo domingo, aclarando que se tomará una pausa con la idea de llegar de buena manera a la segunda mitad de año.

"Llegó un minuto en que prácticamente no podía caminar, y te pasan este tipo de lesiones que por lo demás ya la tuve, así es que sé cómo poder atacarlas, así es que hay tener que tranquilidad. Uno sabe que puede lesionarse, con muchos partidos en Primera en las últimas semanas, y llega un minuto en donde tienes que parar", comentó Herrera a la prensa.

"No me voy achacar, porque hace un mes estaba jugando en la selección, de buena forma en la Copa, y me tocó lesionarme y hay que parar para volver con todo. Estamos a mitad de año, y creo que no podemos regalar más, y es hora de tomar de decisiones por el bien del club, para no dejar escapar más puntos y que no se nos pase la vieja", añadió.

Herrera reveló que ha jugado lesionado, pero que ahora es importante parar.

"Ahora en partidos claves, en conversaciones se discute si uno debe estar o no. Como anécdota, el penal de 2004 lo pateé con un desgarro, los play-offs de 2011 los jugué con una fractura en la muñeca, con Cruzeiro jugué lesionado… A veces te resulta y a veces no, así es que ahora queda recuperarse luego, recuperar el rumbo del club, y tener tranquilidad, porque 'Tuto' (Fernando de Paul) lo está haciendo bien, lleva mucho tiempo esperando su oportunidad y que juegue", comentó Herrera, quien aclaró que en el camarín de la U nunca han mandado los jugadores.

"Se dijo muchas veces que en el plantel mandaban los jugadores, pero claramente no es así. Claramente si ustedes se acuerdan, el profe Hoyos me dejó afuera contra Audax en el partido den prácticamente perdimos el campeonato. Era un partico clave y no jugué, porque no había entrenado", argumentó.