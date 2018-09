Isaac Díaz y flores en el Memorial: Fue en respeto a las familias que pasaron cosas terribles

El delantero de Universidad de Chile Isaac Díaz se refirió al gesto que tuvo junto a David Pizarro de llevar flores al Memorial del Estadio Nacional, asegurando que lo realizadon a modo de respeto y homenaje a quienes vivieron momentos dolorosos tras la dictarura militar.

"Es algo que teníamos pensado con David, lo hicimos el año pasado", comenzó diciendo el atacante sobre el presente que dejaron junto a su compañero en la previa del choque ante Palestino por Copa Chile.

"Nosotros jugamos fin de semana por medio ahí y para mucha gente es muy doloroso, se vivieron momentos difíciles y es una forma de mostrar respeto a todas las familias que pasaron cosas terribles, es una forma de homenajearlos y mostrar ese respeto cada vez que jugamos", agregó.

En esa misma línea, Díaz apuntó: "Creo que es muy doloroso lo que se vivió y no quiero entrar en la profundidad del dolor de las familias y creo que recordar esto todos los años o todos los días ya es doloroso".

Consultado por la razón por la que lo hicieron, expresó que "me tocó estar hoy en Universidad de Chile y hacer ese gesto, si el día de mañana estoy en otro equipo lo haré igual, me alejo de lo futbolístico. Lo hago más como persona y va más por ahí, no por representar a un equipo".