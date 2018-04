Johnny Herrera: No sé si Jaime Valdés ha ganado algo por lo eufórico que celebró

El portero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió este martes a las polémicas que rodearon el Superclásico del domingo, criticando las celebraciones del plantel de Colo Colo después del partido.

Sobre esto, el meta dijo que "Colo Colo estuvo cantando en el camarín como si hubieran ganado la Champions. No sé si (Jaime) Valdés ha ganado algo antes por lo eufórico que celebró ante nosotros".

En la misma línea, el guardavallas agregó que "sufrimos las burlas del plantel de Colo Colo. Hubo un cartel que pegaron burlándose de nosotros y de nuestro cuerpo técnico. Está claro que fue el mismo descerebrado que escribió en Perú (en la victoria en Lima de la selección chilena), es la misma letra. Es como que alguien de nuestro equipo pusiera que Colo Colo es una verguenza porque no avanza en Copa Libertadores hace más de 10 años".

Sobre el conflicto entre Jean Beausejour y Mauricio Pinilla, Herrera afirmó que "lo de Jean fue un lapsus. Todos hemos tenido un minuto de descontrol en la vida. Con Mauricio se conversó, andaban abrazados allá adentro y ya pasó, esta recontra solucionado".

Las frases polémicas de Johnny Herrera:

Sobre la pelea de Jorge Valdivia y David Pizarro:

"Muchas veces en la cancha pasan cosas anecdóticas. Por ejemplo Valdivia se agarra con David, le dice que es enano y Pizarro le responde 'tu estabas arreando camellos cuando yo jugaba la Champions'. Pero un caso de racismo es grave. Ni que fuera Brad Pitt el que te lo está diciendo", dijo en relación a Orión.

Supuesto conflicto entre Beausejour y los hinchas:

"Han aparecido muchos hinchas de cartón, de redes sociales que se creen dueños de la verdad que realmente son patéticos. Estoy seguro que muchos de ellos no son hinchas de verdad, ni siquiera van al estadio. Yo me guío por el hincha de verdad que están en las buenas y en las malas".

Si fue Valdivia quien puso el cartel en el camarín:

"Lo más probable es que haya sido él, pero no me consta. Como no me consta lo de Orión. Quizás andaba un infiltrado".

Supuesto insulto racista de Orión:

"Si me dicen que Orión lo ofendió de tal manera... Jean no se dio cuenta. Es difícil percatarse de algo así. Echarle la culpa a él no está bien porque no nos consta. Lo estuve hablando con Jean y es una acusación súper grave. Acá todo pasa por un mal manejo del juez".