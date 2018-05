Johnny Herrera: Por ahora no hay apuro en volver

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, comentó el complejo momento que vive producto de una lesión en la espalda y aseguró que no tiene apuro en volver al pórtico azul, dado que este se encuentra bien resguardado por Fernando de Paul, titular en los últimos duelos ante Racing y O'Higgins.

"Estoy tranquilo con el tema de mi tratamiento. Por ahora no hay apuro en volver: 'Tuto' lo está haciendo bien", comentó en diálogo con El Mercurio.

Igualmente, Herrera se ilusiona con estar en el clásico universitario del domingo, aunque explica que no se quiere apurar.

"Haré todos los esfuerzos para estar, pero no lo sé. No me quiero apurar", dijo Herrera, quien aclara que ha tenido avances en el tratamiento.

"Me siento mejor: ahora camino con normalidad", indicó.

"No contemplo operarme. Solo lo harían en un caso extremo. Pero siento que vamos avanzando y las molestias van a desaparecer", añadió.

Además, el arquero comentó su presencia en los últimos partidos pese a la lesión que lo aqueja.

"La situación era difícil y había estar, como dije. La otra vez me sometí al mismo tratamiento y anduvo muy bien. Lo aplicamos y duró cinco meses sin problemas. Ahora espero que pase lo mismo e incluso espero no tener molestias por mucho más tiempo", señaló Herrera, quien no quiso referirse a la banca de la U.

"Es un tema que no me compete abordar", remató.