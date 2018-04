Johnny Herrera: Somos todos culpables de lo que pasa con la U

El portero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, reconoció que el pésimo momento de los azules, que perdieron contra U. de Concepción, es responsabilidad de "todos" y además reveló que lleva varios partidos jugando sin entrenar.

"Acá somos todos culpables de lo que pasa con la U. Hace dos semanas me tenían que pegar un palo en la cabeza para que me hicieran un gol y ahora no sé cuántos me llevan en cuatro partidos -18 goles en cinco duelos, contando el 0-0 con Cruzeiro-", declaró.

"Hay que hacer una autocrítica grande. En lo personal, hace rato vengo jugando sin entrenar. Se me recrudeció el problema en la espalda y me ha pasado la cuenta, pero hay que estar en estos duros momentos. Vamos a dejar todo ante Racing, aunque nos den por perdidos", complementó el meta.

La U cayó en cuatro de sus últimos cinco duelos, 3-1 ante Colo Colo, 6-1 ante Unión La Calera, 7-0 frente a Cruzeiro y 2-1 contra los penquistas.