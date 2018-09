Johnny Herrera: Tengo fe en que terminaremos peleando el Campeonato

El portero de Universidad de Chile Johnny Herrera se mostró confiado en que el plantel estudiantil puede pelear el título del Campeonato Nacional hasta la última fecha y replicó los dichos del DT, Frank Kudelka, y sus críticas al equipo.

"El está en su derecho, el hecho de que él no haya elegido el plantel en su plenitud le resta un poco de responsabilidad en cuanto a lo que es el plano futbolístico que quiera mostrar, pero si está acá es porque creyó en el plantel y plantel hay para pelear", lanzó de forma contundente el capitán azul.

Por ello, Herrera indicó tener "fe en que vamos a terminar peleando en la última fecha del campeonato".

"Este plantel puede dar más, estamos expectantes en ambos campeonatos -Copa Chile incluida-, tampoco la situación es tan grave. Pienso que con este receso logramos recuperar a algunos compañeros clave en el sistema para afrontar los últimos dos meses de mejor manera", sostuvo.

Además, el guardavallas alzó la voz luego del castigo a Colo Colo tras el Superclásico, que consideró ligero, pues "a nosotros nos dan las penas del infierno por una patada o un reclamo y en cuanto al arbitraje no pasa nada .A mí me partieron la cabeza de un piedrazo en el clásico anterior y no salió en ningún informe.. a nuestro DT por mucho menos le tiran dos fechas... son cosas que a veces uno no entiende; ojalá no sea un tipo de persecución".

Johnny Herrera también se manifestó en relación a la demanda de Mauricio Pinilla contra la U y dijo que espera que la Justicia resuelva satisfactoriamente para ambos y además indicó que "no demandaría al club, pero Mauricio tiene una familia atrás y no vivirán de las buenas intenciones".

Por último reveló que durante los festejos del "18" se cuidará: "Más allá de un par de empanadas y un terremoto no pasa a mayores, habrá que cuidarse, es nuestra pega", bajándole el perfil al hecho de trabajar para las Fiestas Patrias.