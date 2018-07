Jonathan Zacaría: Cuando me tocó jugar me maté por el equipo

El futbolista argentino Jonathan Zacaría se mostró confiado en que puede convencer a Frank Kudelka y permanecer en el plantel de Universidad de Chile, lo que le daría opciones de renovar su contrato con los azules que expira en diciembre.

"No me gusta hablar así de mi persona, pero las veces que me ha tocado estar, me maté por el equipo", dijo en diálogo con el medio nacional La Cuarta.

"Si no me toca renovar, al menos quiero tratar de jugar unos partidos para terminar el año con minutos en cancha y luego ver qué posibilidades hay. No está nada dicho", agregó al rotativo.

En esa línea, Zacaría indicó que "cuando se cambia de entrenador las expectativas para los jugadores que no participaron son otras y empieza todo de nuevo".

Zacaría atravesó en el 2016 una fractura de tibia y peroné y a comienzos de este año sufrió la rotura de los ligamentos de su rodilla izquierda, lesión de la que aún se encuentra en recuperación.