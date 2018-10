Kudelka confirmó el retorno a la citación de Soteldo de cara al clásico universitario

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, confirmó que el venezolano Yeferson Soteldo volverá a la citación de cara al clásico universitario del sábado, aunque no quiso aclarar si el jugador llanero será titular o será relegado al banco de suplentes.

"Soteldo está dentro de la consideración. Veremos dónde y cómo", dijo el argentino en conferencia de prensa.

La titularidad del pequeño jugador caribeño se definirá este viernes cuando el plantel realice la última práctica antes de enfrentar a la UC en jornada sabatina en el Estadio Nacional.

"Jean no va a estar, David ha entrenado con mejorías en sus dolencias, así es que será evaluado mañana (viernes) para saber cómo está. Es lo que toca, hay que asumirlo y afrontarlo, y en ese sentido, no es lo que uno quisiera, pero se da así", explicó Kudelka, quien también tuvo palabras para Gonzalo Jara, de cuya citación no dio luces.

"Jara es un jugador más que puede ser considerado o no más allá de como jugamos", dijo.

"Él entrena muy bien, y no puedo reprocharle nada, siempre está predispuesto, más allá del rol que tenga momentáneamente. Después está mi decisión de si juega o no, pero son 30 jugadores y no preguntan por todos. Entiendo el nombre de determinados jugadores, pero siempre tratamos a todos por igual y tratamos de elegir de buena manera a quienes entran como titulares y a los suplentes", añadió.

La UC y Sampaoli

Con miras al partido de este sábado, el nacido en Córdoba dijo que "llegamos muy bien dentro de nuestras posibilidades tras una seguidilla de victorias, y eso tenemos que refrendarlo ante el mejor del campeonato".

"Tenemos un desafío de seguir acumulando victorias, que ha sido poco probable a lo largo del año. Llegamos bien, estamos de buen ánimo ante un partido donde tenemos la última oportunidad de llevar al equipo a lo más alto posible en la tabla y no es malo corroborarlo contra el que va primero y el que se ha mostrado como el mejor de todos", añadió.

"Si está ahí, por algo debe ser. Y estoy lejos de opinar, porque es algo que desconozco", completó en relación al estilo práctico de la UC.

Por último, Kudelka fue consultado por la presencia de Jorge Sampaoli en Chile y por los rumores que lo ponen en la U en caso de que el cordobés deje el cargo.

"Que me reemplace Sampaoli sería un honor, por su calidad como técnico. No soy quien para soslayar y no entender lo bien que le fue en esta institución. Pero no gasto energía en ello, porque tengo la mente en el partido ante la UC", señaló.