Kudelka fue categórico sobre las declaraciones de Pinilla: "Prefiero hablar personalmente con él"

Frank Darío Kudelka, técnico de Universidad de Chile, se refirió a las declaraciones que hizo Mauricio Pinilla sobre el conflicto que tiene con Azul Azul y le bajó el perfil a la situación, asegurando que prefiere dialogar de forma "personal" con el delantero y no publicamente.

"No he leído lo que dijo Mauricio, pero prefiero hacerlo como lo hice en su momento, hablar personalmente con él. Cuando él tuvo la posibilidad de irse, hablamos antes de que eso ocurriera, y no tengo nada que decir. Ya lo dije en su momento, me parece que es algo que ya está", comentó en rueda de prensa desde el CDA.

"Me gustaría hablar de forma personal, como dos tipos del fútbol, pero no públicamente. Lo que entendí, tenía que hablarlo con él y gracias a Dios pude hacerlo antes de que él se fuera", agregó Kudelka.

Para cerrar el tema, lamentó lo ocurrido entre el ariete y el club: "Pinilla es un excelente jugador de futbol, pero no lo tuve en las mejores condiciones".

Finalmente, el estratega se refirió al mal momento que está pasando el club en el plano deportivo, indicando que sus esfuerzos no son suficientes.

"Estoy dando lo mejor de mí, pero eso no está alcanzando. Me gustaría recoger lo sembrado, pero si no es así vendrá otro. Espero que el trabajo nos de frutos como cuerpo técnico. El otro día (ante Universidad de Concepción) parecíamos un equipo no entrenado", explicó.

"En la tormenta no hay que salir corriendo. Debemos unirnos, agruparnos, autocriticarnos, corregirnos y sacar lo mejor de nosotros para esta institución", concluyó.

La U recibirá este sábado a Unión La Calera, a las 15:00 horas en el Estadio Nacional, por la vigésimo cuarta fecha del campeonato.