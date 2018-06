Kudelka sobre Reyes: Se nos va un jugador de nivel internacional y no es fácil solucionarlo

Universidad de Chile derrotó con autoridad a Deportes La Serena este sábado y accedió a los octavos de final en Copa Chile; sin embargo, hay un tema que preocupa a los azules, y es la partida de Lorenzo Reyes.

El volante, un valor indiscutido en la oncena de la U, decidió fichar por Atlas de México, algo que generará un vacío en el equipo de Frank Kudelka que el entrenador ya se enfoca en cómo recomponer.

"Se nos está yendo un jugador de nivel internacional, no es tan fácil solucionar ese tema, pero bueno, es de las facetas del entrenador entrar en una búsqueda interna y no siempre pidiendo jugadores, más cuando tenemos las posibilidades muy acotadas", dijo el DT luego de su primer partido en el Estadio Nacional.

"Se nos va un jugador importantísimo", insistió, "de jerarquía, pero entendía antes de venir que existía esa posibilidad de que esto pudiese suceder. No vamos a incorporar por incorporar, evaluaremos, e insisto, estos partidos son para ello", resaltó.

Consideró que partidos como los de esta jornada son una buena ocasión para medir a jugadores que pueden ser alternativa en la posición que manejaba Reyes: "Creo que hay un muy buen caudal de jugadores para potenciar, de pronto a aquel que no tiene tantos minutos o no a jugado. No soy de los que pide por pedir y más cuando tenemos tan acotadas las posibilidades de incorporación, me refiero por lo reglamentario"

Sobre el choque con los granates, a quienes vencieron por 4-1 en la ida y 2-0 en la vuelta, consideró que el ejercicio de este sábado no tuvo tanta verticalidad respecto al primero porque tenía la la necesidad hacer un "diagnóstico" sobre el equipo.

"Que no se tome como una falta de respeto, pero la holgura del resultado nos daba la posibilidad de ir incrementando el diagnóstico que necesitamos tener de todos los jugadores, que si bien los conocemos, no hay mejor forma que verlos en acción", dijo.

"El equipo del partido pasado estaba compuesto por características más verticales, más intensas y hoy tratamos de darle minutos de fútbol a varios que no lo venían teniendo y que por ende no están a ese ritmo todavía, para eso nos sirvió el partido. Sabíamos que iba a ser un partido más de posesión que de presión alta y lo planificamos así", comentó, al considerar que ya tenían la llave casi cerrada a su favor-