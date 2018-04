La fuerte autocrítica de Mauricio Pinilla: Fui una vergüenza dentro de la cancha

"No me comí los días de concentración para venir a hacer este ridículo", expuso.

El delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla realizó una fuerte autocrítica tras la dura caída por 6-1 ante Unión La Calera, asegurando que fue una vergüenza su presentación en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.

"Asumo la responsabilidad, no voy a culpar a los jóvenes de esto. Yo en lo personal fui una vergüenza dentro de la cancha", dijo el atacante tras el partido.

"Venía con una mentalidad de muchas ganas de enfrentar este partido, sino me quedaba en la casa. No vine a pasear ni me comí los días de concentración para venir a hacer este ridículo", agregó.

Pinilla también aseguró que "en ningún momento se dejó de lado el Campeonato, sino que lo enfrentamos de manera profesional y nos encontramos con un partido como éste".

El próximo desafío de los azules será ante Cruzeiro por Copa Libertadores, por lo mismo el ex Atalanta advirtió: "No hay momentos para lamentarse, ni para bajar los brazos, ni la cabeza. Hay que asumir la responsabilidad y dar vuelta la pagina, viene un partido fundamental en el que nos estamos jugando el semestre".