Leonel Sánchez: Pinilla no me sirve porque es un tipo conflictivo

El referente histórico de Universidad de Chile Leonel Sánchez lanzó una fuerte crítica al delantero Mauricio Pinilla debido a su salida del club estudiantil.

"Para mí, Pinilla no me sirve y no sirve porque es un gallo conflictivo, yo lo conozco desde que estaba cabro chico y él se cree grande porque jugó en el extranjero", señaló el mundialista del '62 en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Que me perdone Pinilla, pero creo que debe sentir más la camiseta en el cuerpo, porque él nació en la U y de la U salió hasta donde llegó", agregó.

Además, se acordó de Alexis Sánchez: "Muchos jugadores chilenos cuando van a otros países a jugar, se van por la plata. Que me perdone el Sánchez, también es un chico que juega bastante bien, pero ha bajado mucho su ritmo de juego, eso no puede ser, él tiene que mantenerse".