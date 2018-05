Mano a Mano con César Vaccia: Los entrenadores extranjeros no han resultado en la U

El ex entrenador azul adelantó en Cooperativa el clásico estudiantil.

César Vaccia, ex técnico de Universidad de Chile y bicampeón con los azules entre 1999 y 2000, fue el protagonista del Mano a Mano de Al Aire Libre PM y analizó el clásico universitario del próximo diomingo y la actualidad azul, con Esteban Valencia como director técnico.

El estartega, identificado con el cuadro universitario, destacó las facultades de Valencia para quedarse en el cargo y recordó algunos episodios de clásicos universitarios de antaño.

- ¿Cómo visualiza el clásico del domingo entre Universidad de Chile y Universidad Católica?

Se ve atractivo el partido. El condimento es que Católica está encumbrada. Está puntera. Es un equipo muy equilibrado, que juega bien. Y la U que venía con 21 días de obscuridad, como digo, ahora está retomando un poco el fútbol, y por lo menos salió de perdedores, ganó. Y eso obviamente que le da una dosis de optimismo para el partido del domingo con Católica. Así que yo creo que va a estar bonito ese partido.

- ¿Cuál es su visión del momento actual de Universidad de Chile, con Esteban Valencia a la cabeza?



Algo de experiencia tengo yo en interinatos. Creo que tiene los méritos suficientes para dirigir a la U, y al lado de él está César Henríquez, que lo hice debutar en algún momento en la U. Es un chico que tiene muy buen intelecto y también era un gran jugador. Me parece que es una buena dupla y espero que los dirigentes reevalúen la famosa situación de andar buscando técnicos en otros lados. Pagando plata que al final son deudas, bueno seguramente les sobra la plata. Pero, me da la impresión que las últimas veces, no sé qué entrenadores extranjeros en la U han dado los resultados esperados.

- ¿Tiene algún clásico ante Católica en el recuerdo?

Me acuerdo de dos. Uno que ganamos 3-2 con goles de Maestri. Jugó Garrido en Católica, un chico que se fue a Estados Unidos después. Y luego Maestri hizo el tercero con gol de táctica fija. Pero el que más me acuerdo es un partido en el año 99'. Si ganaba Católica nos empataba en la tabla. Siempre me acuerdo, nos ganaba 1-0, y en el último minuto "Pato" Hormazábal, intentó rechazar en su área y se pifia y la tira hacia arriba. Emiliano Reyes se elevó e hizo el gol. Empatamos a 1. Después del partido Mario Lepe decía: ¡No puede ser! Nos hicieron un gol de los tres chiflados.

- Johnny Herrera

Yo lo encuentro un gran arquero.

- Esteban Valencia

Una excelente persona.

- Carlos Heller

Un empresario exitoso.

- Ángel Guillermo Hoyos

No tuve el placer de conocerlo.

- Beñat San José

Una persona muy pragmática.

- Diego Buonanotte

Me causa placer ver a Diego Buonanotte.

- Mauricio Pinilla:

Mi regalón.

